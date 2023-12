Nach Stanic-Entlassung: Maulwurf-Affäre beim BVB noch nicht beendet?

Bei Borussia Dortmund herrscht Unruhe in der Führungsetage. Am Dienstag trennte man sich einvernehmlich und "im Guten", wie es von BVB-Seite heißt, mit Sportkoordinator Slaven Stanic. Man sei nicht mehr zu hundert Prozent von dem gemeinsamen Weg überzeugt, erklärte der Serbe. Glaubt man Medienberichten, soll es allerdings einen anderen Grund für die Trennung geben.

Was Watzke "gestört hat"

Stanic wird vorgeworfen, sich in Dinge eingemischt zu haben und aktiv gegen den Trainer Edin Terzic gearbeitet zu haben. Mehr noch: Wie die Bild berichtet, soll er sogar Interna nach außen gebracht haben, um Terzic zu diskreditieren. Bei den BVB-Mitarbeitern soll er demzufolge als Persona non grata gesehen worden sein.

Hans-Joachim Watzke selbst erklärte kürzlich gegenüber den Ruhr Nachrichten, dass man derzeit Probleme damit habe, Dinge unter Verschluss zu behalten. "Was mich gestört hat, ist, dass in den vergangenen Wochen ein paar interne Dinge an die Öffentlichkeit gelangt sind." So etwas habe es früher beim BVB nicht gegeben und man wolle dem auf den Grund gehen, so Watzke.

Wie die Bild weiterschreibt, wolle sich Watzke der Sache nun höchstpersönlich annehmen und auf die Suche nach dem "Maulwurf" begeben, denn man soll ich sicher sein, dass Stanic nicht der einzige gewesen sein kann.

Kehl weist Berichte über interne Zerwürfnisse zurück

Sportdirektor Sebastian Kehl (43) hatte im Interview mit dem Kicker etwaige Berichte, wonach es beim BVB interne Zerwürfnisse gebe und sich die Führungsetage in zwei Lager teile, entschieden zurückgewiesen. Es gebe nur ein Lager – "und das ist Borussia Dortmund", stellte er klar.

