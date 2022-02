Borussia Dortmund : Nach Süle-Coup: BVB hat vier weitere Hochkaräter im Visier

Mit der Verpflichtung von Niklas Süle hat der BVB dem FC Bayern einen kleinen Seitenhieb verpasst. Im Kampf um die deutsche Meisterschaft will der Ruhrpott-Klub noch weiter aufrüsten, um den Dauerrivalen endlich wieder vom Thron zu stoßen.

"Der Süle-Transfer wird nicht der einzige bleiben", prognostizierte die Bild-Zeitung am Dienstag vollmundig. Insgesamt sollen im Sommer noch vier weitere Top-Spieler zu den Schwarz-Gelben kommen. Auf der Rechtsverteidiger-Position geht der Blick zum Beispiel in die Niederlande.

Mit Mats Hummels, Emre Can, Mahmoud Dahoud, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko und Marco Reus stehen jetzt schon zahlreiche Deutsche in der erweiterten Stammformation der Westfalen. Für einige von ihnen dürfte es allerdings eng werden, wenn die angepeilten Wechsel tatsächlich zustande kommen.

So könnte Nico Schlotterbeck gemeinsam mit Niklas Süle die neue Innenverteidigung bilden, was Mats Hummels zu einem Ersatzspieler degradieren würde. Ähnliches blüht Youssoufa Moukoko, der mit seinen 17 Jahren noch am Anfang seiner Karriere steht, bei einem Transfer von Karim Adeyemi. Sollte Erling Haaland den Verein im Sommer verlassen, wäre aber ein Sturm-Duo Moukoko/Adeyemi durchaus möglich.