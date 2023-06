Nachfolger für Jude Bellingham: Bedient sich der BVB bei Manchester United?

Als jüngster Spieler im tunesischen Aufgebot nahm Hannibal Mejbri an der vergangenen Weltmeisterschaft teil. Das Abenteuer ging bereits nach der Gruppenphase zu Ende, der 20-Jährige kam zur Eröffnung gegen Dänemark (0:0) für zehn Minuten zum Einsatz.

Auf Klubebene ist Mejbri noch bis 2026 an Manchester United gebunden, das ihn in der vergangenen Saison an den Zweitligisten Birmingham City auslieh, bei dem er Stammspieler war. Dort machte auch Jude Bellingham seine ersten Schritte im professionellen Fußball.

Und genau ihm könnte Mejbri nachfolgen. Gemäß HL-1.tv signalisiert Borussia Dortmund Interesse an einem Transfer. Mejbri ist im Schaltzentrum beheimatet, besticht dort durch seine Dynamik, seine Klasse am Ball und daran, dass der 1,84 Meter große Spielmacher die Fähigkeit besitzt, das Tempo eines Spiels zu bestimmen.