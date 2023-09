Nächster Halt Italien: Ex-BVB-Juwel findet neuen Verein

Nach fünf Jahren bei Borussia Dortmund war vor Kurzem Schluss für Faroukou Cisse. Der 19 Jahre alte Defensivallrounder erhielt keinen neuen Vertrag und stand seitdem ablösefrei auf dem Markt.

Vom BVB nach Italien: Faroukou Cisse kommt unter

Wie schon länger im Umlauf, unterschreibt Cisse einen Vertrag beim Genua CFC. Der Transfer ist von seiner Berateragentur CAA Stellar offiziell bestätigt worden. Details zur Zusammenarbeit werden nicht bekannt.

Cisse ließ sich seit 2018 im Nachwuchs des BVB ausbilden und kam dort regelmäßig in der Youth League, der A-Junioren- sowie der B-Junioren-Bundesliga zum Einsatz. In der Saison 2021/22 wurde er mit dem BVB gesamtdeutscher A-Jugend-Meister.

Faroukou Cisse absolvierte kein BVB-Spiel im Herrenbereich

Zu einem Spiel im Seniorenbereich hat es allerdings nicht gereicht. In Genua, wo er sich schon seit ein paar Tagen aufhalten soll, will er nun den nächsten Schritt in seiner Karriere vollziehen. Cisse kam in der Vergangenheit zudem für verschiedene DFB-Nachwuchsmannschaften zum Einsatz.