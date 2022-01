Borussia Dortmund : Nächster Youngster im Anflug: BVB verhandelt mit Ajax-Juwel

Borussia Dortmund arbeitet am nächsten Transfer eines ambitionierten Nachwuchsspielers. Aus der berühmten Schmiede von Ajax Amsterdam soll Prince Aning an die Strobelallee kommen.

Der Linksverteidiger, der am 23. April volljährig wird, ist zunächst für die Dortmunder U23 vorgesehen, die nach Hoffnung der Dortmunder Verantwortlichen auch in der nächsten Spielzeit in der 3. Liga an den Start gehen wird.

Aning war dem Bericht zufolge am Mittwoch mit seiner Familie in Dortmund und nahm das Trainingsgelände in Brackel in Augenschein. Der BVB konnte sich in der Vergangenheit bereits ein genaues Bild von Aning machen, der mit Ajax zweimal in der Gruppenphase der Youth League gegen Schwarz-Gelb antrat.