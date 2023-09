Neben Diego Lopez: BVB soll weiteres Valencia-Juwel beobachten

Seit mehr als zehn Jahren lässt sich Gasiorowski bereits in Valencias Nachwuchs ausbilden. Dort startete er zunächst als Linksverteidiger, wurde dann aber aufgrund seiner Größe von 1,90 Metern zum Innenverteidiger umgeschult. Hüftsteif ist der Youngster mit polnischem Hintergrund also keineswegs.

Der FC Valencia gehört in Spanien scheinbar zu den Klubs, dessen Spieler Borussia Dortmund mit besonderem Augenmerk beobachtet. Nachdem dem BVB bereits Interesse an Diego Lopez (21) nachgeschrieben wurde , gibt es nun Mutmaßungen über ein weiteres valencianisches Talent.

BVB: Das würde Yarek Gasiorowski mitbringen

Gasiorowski beschrieb sich mal selbst als Spielertyp: "Wenn ich den Ball am Fuß habe, lasse ich ihn gerne laufen, wann immer ich kann. Ich gewinne die Zweikämpfe in der Regel ziemlich gut. Wenn es nötig ist, gehe ich auch mal rabiat dazwischen, schlage Flanken und bin immer in der Nähe der Stürmer."

Gasiorowskis Profil ist für den BVB ziemlich interessant, immerhin herrscht in der Abwehrzentrale Bedarf. Was der Nachteil sein dürfte: Gasiorowski hat noch kein Profispiel absolviert, sammelte bisher lediglich Erfahrung in der zweiten Mannschaft. Sollte die Spur heiß werden, wäre es also erst mal eine Verpflichtung für die kommenden Jahre.

BVB braucht einen weiteren Innenverteidiger

Was der BVB dringend bräuchte, ist aber eine Soforthilfe. Antonios Papadopoulos fällt aus dem Raster, womit in Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Mats Hummels lediglich drei gelernte Kräfte für die Innenverteidigung zur Verfügung stehen. Und bei Letzterem ist nicht ausgeschlossen, dass er seine Karriere nach dieser Saison beendet.

