Neben Premier-League-Klubs: Auch Dortmund hat Türkei-Talent Kenan Yildiz auf dem Schirm

Mit zuletzt starken Leistungen im Trikot der türkischen Nationalmannschaft hat Kenan Yildiz (18) das Interesse einiger Top-Klubs geweckt. Nachdem er kürzlich mit Klubs aus der Premier League in Verbindung gebracht worden war, soll Yildiz auch in der Bundesliga bei Borussia Dortmund und RB Leipzig auf dem Radar sein.

Nach den Berichten, wonach Kenan Yildiz beim FC Arsenal und dem FC Liverpool auf der Liste stehen soll, weckt der Türke offenbar auch in der Bundesliga Begehrlichkeiten. Laut der Gazzetta dello Sport sollen auch Borussia Dortmund und RB Leipzig Interesse am DFB-Schreck zeigen.

So viel soll Juve für Yildiz fordern

Zwar kommt Yildiz, der in der Jugend zwischen 2012 und 2022 beim FC Bayern ausgebildet wurde, dann jedoch zu Juve wechselte, meist in der Jugendmannschaft der Italiener zum Einsatz, dennoch hält man viel vom Offensivspieler. Immerhin steht er bereits bei fünf Kurzeinsätzen in der Serie A.

Dem Bericht zufolge soll Juve zwar durchaus verkaufsbereit sein, aber erst ab einer Summe um die 30 Millionen Euro. Ob der BVB bereit ist, so eine Summe auf den Tisch zu legen, bleibt abzuwarten. Sollte in die Personalie Donyell Malen (24) Fahrt reinkommen und Schwarzgelb dadurch Einnahmen generieren, könnte es allerdings heiß werden.

Kenan Yildiz im Zweikampf - Foto: Ringo Chiu / Shutterstock.com

DFB entschied sich gegen Yildiz

Bei der alten Dame besitzt der türkische Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2027. Arsenal soll einem Bericht der Daily Mail zufolge sogar schon im Winter einen Vorstoß wagen, um anderen Vereinen zuvor zu kommen. Übrigens hätte er sein Talent auch im Trikot des DFB zeigen können, doch letztlich entschied sich sowohl Yildiz als auch der DFB dagegen.

In einer Stellungnahme ließ der Verband wissen, wieso man sich nicht um ihn bemühte. So hatte man "einige Spieler im Jahrgang, deren Potenzial wir höher eingeschätzt haben und von deren Entwicklung wir immer noch überzeugt sind." Gut möglich, dass das im Nachhinein als Fehler betrachtet wird.

Verwendete Quellen

Gazzetta dello Sport