Neuer Linksverteidiger: BVB findet Alternative für Wunschspieler Ramy Bensebaini

Wie der portugiesische Transferexperte Pedro Almeida in Erfahrung gebracht hat, zeigen die Schwarzgelben Interesse an Alejandro Grimaldo von (27) Benfica Lissabon. Der Vertrag des Spaniers läuft am Saisonende aus, er ist Stand heute ablösefrei zu haben.

Grimaldo wurde von 2008 bis 2016 in der Nachwuchsschmiede des FC Barcelona ausgebildet. Weil er unter dem damaligen Barça-Coach Luis Enrique keine Aussichten auf Chancen in der ersten Mannschaft sah, wechselte er Anfang 2016 ein halbes Jahr vor Vertragsende nach Portugal.

Juventus Turin zeigt Interesse an Alejandro Grimaldo

Bei Benfica Lissabon spielte sich Grimaldo schnell in die Stammformation und längst auch auf die Einkaufszettel der Top-Klubs. Juventus Turin bemüht sich seit Monaten um seine Dienste. Der Ex-U21-Nationalspieler soll den Platz von Großverdiener Alex Sandro (32, Vertrag läuft aus) einnehmen.