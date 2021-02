Borussia Dortmund : Neues Juwel für den BVB: Zorc und Co. werden bei PSG fündig

Die Bundesliga wird wohl schon bald wieder einen Soumaila Coulibaly (spielte einst in Freiburg und Gladbach) in ihren Reihen haben. Dieses Mal handelt es sich jedoch um ein 17 Jahre altes Talent, das von PSG in Richtung Borussia Dortmund wechseln soll.