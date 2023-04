Nicht BVB, nicht Atletico: Spektakuläre Wende im Poker um Daichi Kamada

Daichi Kamada könnte bald in Portugal zu sehen sein - Foto: / Getty Images

Eins steht bei Daichi Kamada zumindest schon fest: er wird Eintracht Frankfurt verlassen. Das Wohin ist bisher offengeblieben. Der BVB und auch Atletico Madrid werden es nicht. Stattdessen bahnt sich eine Überraschung an.

Eigentlich, so hieß es in den letzten Wochen, sei die Premier League die Wunschliga von Daichi Kamada. Da sich die interessanten Angebote aus der englischen Spitzenliga aber offenbar in Grenzen halten, veränderte sich die Zukunftsplanung des 26-Jährigen.

Nachdem Borussia Dortmund schon kurz davor stand, eine Zusammenarbeit mit Kamada einzugehen, dem Japaner letzten Endes aber eine Absage erteilte, war zuletzt Atletico Madrid in die Pole Position geschoben worden.

Doch auch die Colchoneros werden voraussichtlich nicht den Zuschlag bekommen. Laut der Bild hat inzwischen Benfica die Führung im Rennen um Kamada übernommen. Demnach rechnen die Lissabonner in diesem Sommer mit einem größeren Umbruch.

Der amtierende Sieger der Europa League sei auserkoren worden, um die Flucht von zahlreichen Stars abzufedern. Benfica soll schon im Sommer vergangenen Jahres Interesse an Kamada bekundet haben. Im Januar war es zu einem Treffern von Kamadas Entourage mit Benfica-Sportdirektor Rui Pedro Braz gekommen.

Verwendete Quellen

Bild