Borussia Dortmund : Patrik Schick: BVB im Clinch mit englischen Klubs?

Das Onlineportal 90min.com bringt neben Manchester City den FC Arsenal, West Ham United, die Tottenham Hotspur und den FC Everton mit Patrik Schick in Verbindung. Der Tscheche begeisterte mit der Nationalelf bei der diesjährigen EM, wo er seine Mannschaft mit seinen fünf Turniertoren beinahe im Alleingang bis ins Viertelfinale führte.

Nach der kurzen Sommerpause schloss Schick im Verein an diese starken Auftritte an. Für Bayer Leverkusen kommt der 25-Jährige in dieser Spielzeit auf 16 Treffer und drei Vorlagen. Seine körperliche Präsenz im Sturmzentrum würde sich sehr gut mit der physisch anspruchsvollen Gangart in der Premier League decken.