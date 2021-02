Borussia Dortmund : Personalkosten deutlich gesenkt, doch BVB schreibt Millionen-Verlust

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch an den großen Teams schwere Schäden. Als börsennotierter Klub gab Borussia Dortmund am Montag seine Zahlen nach dem ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2021/21 bekannt.

In der Mitteilung heißt es, der BVB verzeichnete von Juli bis Dezember 2020 einen Verlust in Höhe von 26,3 Millionen Euro. Außerdem steht ein immenser Umsatzrückgang in den Büchern. Waren es im selben Zeitraum 2019 noch 236,6 Millionen Euro, die umgesetzt wurden, schließt der BVB die aktuelle Halbjahresperiode mit 177,4 Millionen Euro Umsatz ab.