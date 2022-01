Borussia Dortmund : Poker um Andreas Christensen: BVB verlässt den Tisch

Andreas Christensen wird momentan mit einer Vielzahl an europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Die exorbitanten Forderungen seines Managements machen es für den Großteil der interessierten Klubs aber unmöglich, einen Transfer zu realisieren. Dazu gehört auch Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund hat sich offenbar aus dem Wettbieten um Andreas Christensen verabschiedet. Das berichtet zumindest Bild-Reporter Christian Falk. Demnach ist das 14,4 Millionen Euro teure Salär, das der Innenverteidiger fordert, zu hoch für den BVB.

Noch im November strahlte Thomas Tuchel Zuversicht aus, dass der FC Chelsea den auslaufenden Vertrag baldmöglichst verlängern kann. "Was Andreas betrifft, so wollen aus meiner Sicht alle das Gleiche. Der Trainer will das Gleiche, der Verein will das Gleiche und der Spieler will das Gleiche", sagte der Londoner Cheftrainer.