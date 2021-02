Borussia Dortmund : Poker um Jadon Sancho: Juve will United ausstechen

Am Montag gab das an der Börse notierte Borussia Dortmund seine Zahlen für das erste Halbjahr 2020/21 bekannt. Und die Zahlen fielen mehr als ernüchternd aus. Der BVB schreibt einen Verlust von 26,3 Millionen Euro, was vor allen Dingen den fehlenden Zuschauereinnahmen inmitten der Corona-Pandemie zuzuschreiben ist.

Um die Mindereinnahmen am Ende der Saison so gering wie möglich zu halten, werden die Schwarz-Gelben wohl den ein oder anderen Spieler versilbern. Ganz oben auf der Abgabenliste soll Jadon Sancho stehen. In den letzten Wochen war aus verschiedenen Ecken zu vernehmen, dass sich der BVB bereits damit abgefunden haben soll, nur noch in dieser Saison mit Sancho zusammenzuarbeiten.

Das Portal TODOFICHAJES nennt inzwischen auch Juventus Turin als potenziellen Sancho-Abnehmer. Dort war Trainer Andrea Pirlo bis zuletzt auf der Suche nach einem weiteren Angreifer, ging zumindest im Januar allerdings leer aus.