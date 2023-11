England-Duo an Julian Brandt interessiert – Newcastle plant Mega-Offerte für BVB-Star

Droht Borussia Dortmund einen seiner Leistungsträger zu verlieren? Englischen Medienberichten zufolge zeigt ein Duo aus der Premier League Interesse an BVB-Profi Julian Brandt (27). Newcastle United bereite demnach sogar bereits ein Angebot über 50 Millionen Euro vor.

Sportlich läuft es für Borussia Dortmund aktuell nicht wirklich rund. Nach der Niederlage gegen den VfB Stuttgart ist man von den Champions-League-Rängen gefallen. Nun könnte dem BVB sogar noch der Verlust einer seiner absoluten Leistungsträger drohen. Denn wie der englische Mirror berichtet, wird Julian Brandt von einem Premier-League-Duo umworben.

Demnach soll sowohl Newcastle United als auch der FC Arsenal an dem Dortmunder Offensivspieler interessiert sein. Die Magpies etwa sollen von Brandts Leistung im Champions-League-Duell vergangene Woche beeindruckt gewesen sein. Der 45-fache deutsche Nationalspieler hatte das aus Dortmund-Sicht vorentscheidende 2:0 erzielt und sie damit an die Tabellenspitze der Gruppe F geschossen.

Arsenal äußerte bereits seit längerem Interesse an Brandt

Wie der Transferexperte Ekrem Konur auf X (vormals Twitter) schreibt, bereite Newcastle gar ein Angebot über 50 Millionen Euro für Brandt vor. Arsenal hingegen soll schon in der Vergangenheit an dem vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein. So kursierten im Sommer und Winter 2022 zahlreiche Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Brandt zu den Londonern.