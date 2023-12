Winter-Wechsel? Premier-League-Klubs baggern an BVB-Verteidiger Ryerson

Fünf Millionen Euro ließ sich Borussia Dortmund die Dienste von Julian Ryerson im Januar 2023 überraschend kosten. Damit reagierte der BVB auf die Probleme auf den Außenverteidiger-Positionen. Bei den Westfalen wurde Ryerson umgehend zum Stammspieler und liefert zwar unspektakulär, aber verlässlich ab.

Newcastle gilt als Hauptinteressent

Das ist auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. So berichtet tuttomercatoweb.com, dass einige Premier-League-Klubs den Norweger auf dem Zettel haben. Allen voran Newcastle United soll sehr interessiert sein und Ryerson schon lange beobachten. Noch sei es zwar nicht konkret, doch im Januar könnte der Kontakt intensiviert werden, heißt es.

Allerdings dürfte Borussia Dortmund keinesfalls daran interessiert sein, den Verteidiger abzugeben. Auf den defensiven Außenbahnen ist man ohnehin dünn besetzt, neben Ryerson stehen nur Marius Wolf (28) und Ramy Bensebaini (28) zur Verfügung. Mit ersterem möchte man Berichten zufolge im Sommer getrennte Wege gehen – damit wäre es eine weitere Alternative weniger.

Newcastle zeigt Interesse an Ryerson - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

So planen Watzke und Kehl mit Transfers

Statt einen Spieler abzugeben, könnte man im Winter eher noch nachlegen. "Der Fokus liegt eigentlich auf dem Sommer, gleichwohl werden wir die Entwicklung der nächsten Wochen abwarten", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl (43) kürzlich. Auch BVB-Boss Hans-Joachim watzke (64) stellte die Sinnhaftigkeit sowie die wirtschaftliche Vernunft bei möglichen Neuzugängen in den Vordergrund.

Ryerson steht bei Schwarz-Gelb noch bis 2026 unter Vertrag, kam in der laufenden Saison in 16 Spielen zum Einsatz und erzielte drei Treffer und legte ein Tor vor. Erst am Sonntag sicherte der 26-Jährige dem BVB mit seinem Treffer im Topspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) einen Punkt.

Verwendete Quellen

Tuttomercatoweb