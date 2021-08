Borussia Dortmund : PSG-Interesse an Erling Haaland: BVB bleibt hartnäckig

An der Seine müssen sich die Verantwortlichen zwangsläufig mit der Verpflichtung eines neuen Stürmers beschäftigen. Real Madrid will Kylian Mbappe – und Kylian Mbappe will zu Real Madrid. Die Ablöseverhandlungen könnten sich aber noch bis in die letzten Minuten des Deadline Day am Dienstagabend ziehen.