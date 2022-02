Borussia Dortmund : PSG-Juwel Djeidi Gassama soll zum BVB kommen

Erst vor wenigen Tagen hatte der scheidende Sportdirektor von Borussia Dortmund, Michael Zorc, im kicker erläutert, dass der BVB auch in Zukunft auf junge Talente setzen werde: "Der Anspruch ist es, sich um die besten Talente vor allem in Europa, aber auch weltweit zu kümmern." Djeidi Gassama gehört dieser Rubrik an.

Ein Einsatz im Profiteam ist für den 18 Jahre alten Flügelstürmer, der vornehmlich auf der linken Bahn zum Einsatz kommt, noch nicht notiert. Dafür überzeugt Gassama in der Youth League mit fünf Toren und zwei Vorlagen. PSG möchte den 2023 auslaufenden Vertrag gerne verlängern, um dann über eine Ausleihe nachdenken zu können. Da würde der BVB in keinem Fall mitspielen.

"Ich möchte mir meinen Platz bei den Profis verdienen, in allen Trainings gut sein und Minuten in der Ligue 1 bekommen", sagte Gassama bei Free Ligue 1. "Mein Ehrgeiz ist es, mich in die Gruppe zu integrieren und in die Ligue 1 zu kommen." Das ist trotz des vorhandenen Talents angesichts des qualitativ hochwertigen Profikaders ein äußerst schweres Unterfangen.