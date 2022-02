Borussia Dortmund : Raphael Guerreiro "auf jeden Fall bereit" für BVB-Verlängerung

Raphael Guerreiro wechselte 2016 den Arbeitgeber und schloss sich Borussia Dortmund an. 12 Millionen Euro Ablöse flossen für den Linksverteidiger in die Kassen des FC Lorient. Beim BVB ist der portugiesische Nationalspieler seit Jahren eine feste Größe. 177 Pflichtspiele mit 32 Toren und 34 Vorlagen absolvierte der 28-Jährige bereits. Aktuell ist sein Arbeitspapier noch bis 2023 ausgelegt. Einer Verlängerung steht Guerreiro positiv gegenüber.

Ein Selbstläufer wird eine Verlängerung allerdings nicht. Guerreiro: "Der neue Vertrag wird natürlich wichtig für mich sein, so viele werde ich auch nicht mehr unterschreiben". Daher müsse alles passen. Eile besteht derzeit ohnehin nicht: "Ich will mich jetzt auf die restlichen Spiele in dieser Saison fokussieren."