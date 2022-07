Borussia Dortmund BVB denkt an Verkauf von Youssoufa Moukoko - Raphael Guerreiro will nicht weg

Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet: Raphael Guerreiro hegt keinerlei Abschiedspläne für die laufende Transferperiode. Zwar wolle der BVB den Europameister von 2016 wegen des 2023 auslaufenden Vertrags abgeben, Guerreiro will aber nicht, er "sieht seine Zukunft im Ruhrgebiet."

Youssoufa Moukoko könnte verkauft werden

Bleiben im Signal Iduna Park hingegen soll Youssoufa Moukoko. Der BVB hofft auf eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Arbeitspapiers. Sollte sich das Supertalent in den kommenden Wochen gegen einen Verbleib entscheiden, steht laut WAZ ein Verkauf in der laufenden Transferperiode an.

Moukoko ablösefrei zu verlieren, ist offenbar keine Option. Cheftrainer Edin Terzic hofft, dass Youssoufa Moukoko seinen "tollen Weg" weiter in schwarzgelb beschreitet: "Wir sind natürlich sehr interessiert daran, dass er ihn hier weitergeht."