Borussia Dortmund : Reha-Ärger um Erling Haaland: BVB-Manager Michael Zorc beschwichtigt

Die langfristige Verletzung von Erling Haaland nervt Borussia Dortmund. Ein Bericht darüber nervt den BVB noch mehr. Michael Zorc gibt eine Klarstellung zu den in Umlauf gebrachten Gerüchten ab.

Michael Zorc nimmt die Luft aus den medialen Behauptungen, Erling Haaland absolviere seine Reha ohne Erlaubnis von Borussia Dortmund in Spanien. "Erling Haaland macht ein paar Tage Reha in Marbella und wird bei der Nationalelf sein", lässt sich der BVB-Sportdirektor von Sky zitieren. Demnach sei "alles mit dem Verein schon länger abgesprochen. Der Trainer hat sein Okay gegeben."

Die Sport Bild hatte zuvor von einem Schreiben des Haaland-Beraters Mino Raiola berichtet, das den BVB darüber informierte, dass sein Klient Haaland die Reha aufgrund eines Muskelbündelrisses im spanischen Marbella durchführen werde. BVB-Trainer Marco Rose hatte seinen verletzten Spielern zuvor angeordnet, während der Behandlungen in Deutschland zu bleiben.