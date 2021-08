Borussia Dortmund : Reinier Jesus will beim BVB endlich durchstarten

Borussia Dortmund hat in diesem Sommer mit Jadon Sancho einen seiner besten Offensiv-Akteure verloren. Leihspieler Reinier wittert nun seine Chance, um den Durchbruch bei den Schwarz-Gelben zu schaffen.

339 Spielminuten, ein Tor und eine Vorlage. Diese mickrige Ausbeute hat weder bei den Verantwortlichen des BVB noch bei Reinier selbst für Begeisterungsstürme gesorgt.

Die Borussia hatte den Brasilianer vor der letzten Saison von Real Madrid für zwei Jahre ausgeliehen. Der Brasilianer will die nächste Spielzeit nutzen, um seine Ausleihe zu rechtfertigen.

"Ich hoffe, diese Saison mehr zu spielen und arbeite dafür", erklärte Reinier am Rande der olympischen Spiele der spanischen AS. "Ich arbeite Zuhause täglich. Ich will spielen, Tore machen – alles."

Bei Olympia kam er bei drei von bisher vier Spielen von der Bank und konnte auch hier bisher nur wenig auf sich aufmerksam machen.