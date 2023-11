Marco Reus macht Ansage vor Bundesliga-Gipfel gegen FC Bayern

Am Samstag steht der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern an. Der letzte Bundesliga-Sieg des BVB gegen den deutschen Rekordmeister liegt über fünf Jahre zurück. Die BVB-Akteure um Marco Reus (34) zeigen sich vor dem Duell kämpferisch und selbstbewusst.

Die bisherige Bilanz von Marco Reus gegen den FC Bayern ist durchaus ausbaufähig. In 34 Spielen gegen die Münchener gelangen einzig acht Siege, 21-Mal hat er mit seiner Borussia verloren. Immerhin: Zwölf Mal war er mit einem Treffer beteiligt. Dennoch will der BVB-Routinier die Bilanz am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Topspiel ausbauen.

Reus sicher: "Wir werden alles geben"

"Zu Hause ist immer alles möglich, das haben wir in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Wir wissen um die Qualität der Bayern, brauchen selbst einen sehr guten Tag und werden den hoffentlich bekommen. Dann wird es hier brennen und wir werden alles geben", versprach Reus am "Sky"-Mikrofon nach dem 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim, wo Reus den Treffer des Tages erzielte.

Der letzte Bundesliga-Sieg gegen den deutschen Rekordmeister liegt für den BVB knapp fünf Jahre her. Im November 2018 gelang ein 3:2-Sieg in Dortmund. Im letzten Jahr erkämpfte man sich kurz vor Schluss ein 2:2-Remis. Während sich die Dortmunder derzeit in guter Form befinden und bisher noch ungeschlagen sind, haben die Münchener im DFB-Pokal ein peinliches Aus gegen den 1. FC Saarbrücken (1:2) erlebt.