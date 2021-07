Borussia Dortmund : Roman Bürki: BVB macht neuen Status deutlich

Unter Edin Terzic verlor der Schweizer bereits seinen Stammplatz an seinen Landsmann Marwin Hitz. Durch die Verpflichtung von Greogor Kobel rückt eine Rückkehr in den Kasten der Schwarz-Gelben in weite Ferne. Die Bosse verdeutlichen mit Bürkis neuer Rückennummer, welche sportliche Zukunft ihn in Dortmund erwartet.