Borussia Dortmund : Roman Bürki soll Rekordmeister vor dem Absturz retten

Roman Bürki (31) hat bei Borussia Dortmund keine Zukunft, der Schweizer ist hinter Gregor Kobel und Marwin Hitz nur noch die Nummer drei in der Torhüter-Hierarchie. In Frankreich könnte es nun eine neue Anstellung für den Ex-Nationalkeeper geben.

Nach Informationen von Sky zeigt der AS Saint-Etienne Interesse an einer Zusammenarbeit. Der französische Rekordmeister kämpft als Tabellenletzter der Ligue 1 vor dem Absturz in die zweite Liga.

Stammkeeper Etienne Green (21) fällt mit einer Ellenbogenverletzung aus. Als Ersatz soll offenbar der erfahrene Bürki kommen. Konkrete Gespräche stehen in den kommenden Tagen an.