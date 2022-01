Borussia Dortmund : Roman Bürki: Wechsel zu AS Saint-Etienne wohl gescheitert

Roman Bürki wurde zuletzt als Neuzugang beim AS Saint-Etienne gehandelt. Der französische Rekordmeister hat sich allerdings nun offenbar für einen anderen Keeper entschieden.

Sada Thioub vor Wechsel zu AS Saint-Etienne

AS Saint-Etienne will in der Winter-Transferperiode auch etwas für seine Offensivabteilung tun. Scheinbar ist man ebenfalls bei Angers fündig geworden.