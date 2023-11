Ex-Bayern-Boss Rummenigge kann sich Seitenhieb gegen BVB nicht verkneifen

Karl-Heinz Rummenigge nutzte seinen Auftritt im Deutschen Fussballmuseum in Dortmund für einen Seitenhieb an den großen Konkurrenten aus Westfalen. Im Rahmen der Länderspielpause wurde die Bayern-Legende neben einigen anderen Fußball-Persönlichkeiten in die "HALL OF FAME" aufgenommen.

In dessen Rahmen interviewte die FUNKE Mediengruppe den Funktionär des FC Bayern. Dort übte er Kritik an der Transferpolitik der Schwarz-Gelben: "Es gab im deutschen Fußball einen Jugendwahn, es wurden viel zu viele Transfers gemacht, um ein Geschäftsmodell zu kreieren, in dem die Spieler später mit Gewinn verkauft werden. Auch hier in Dortmund", so die deutsche Fußball-Legende

Führt das "Geschäftsmodell" zum Misserfolg?

Rummenigge spielt also auf die namhaften Dortmunder Abgänge der letzten Jahre an. Mit Jadon Sancho, Erling Haaland und Jude Bellingham verlor der BVB Jahr für Jahr seine besten Spieler.

Damit bringt Rummenigge die Transferpolitik der Dortmunder in direkten Zusammenhang mit den enttäuschenden Ergebnissen des ursprünglichen Konkurrenten, um die Deutsche Meisterschaft. Nach elf Spieltagen hinkt der Ruhrgebiets-Klub den eigenen Ansprüchen hinterher. Als Tabellenfünfter hat man bereits acht Punkte Rückstand auf die Bayern.