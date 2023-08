Jadon Sancho vor BVB-Rückkehr? Terzic gerät ins Schwärmen

Seit seinem Wechsel zu Manchester United konnte Jadon Sancho (23) noch nicht an seine Leistungen anknüpfen, seine Entwicklung stagnierte. Mit Borussia Dortmund zeigt nun ein alter Bekannter Interesse am Engländer und würde ihm offenbar gerne zu einer Leistungsexplosion verhelfen.

Mit seinem starken Dribbling und seiner Art Fußball zu spielen verzauberte Jadon Sancho die Bundesliga vier Jahre lang. Seit seinem Wechsel im Sommer 2021 nach England zu Manchester United ist von dieser Leichtigkeit jedoch nichts mehr zu sehen.

Der Druck der hohen Ablösesumme von 80 Millionen scheint den Engländer zu hemmen. Jadon Sancho schafft es nicht an, sein einstiges Leistungsniveau zu kommen. Beim BVB war der 23-jährige Flügelspieler in 137 Spielen an überragenden 114 Toren beteiligt – 50 Tore und 64 Vorlagen – bei United sind es in 79 Spielen nur 18 Scorerpunkte.

Mentale Probleme nach WM-Nichtnominierung

Aufgrund der schwächeren Leistungen bei Manchester United hagelte es in den Medien Kritik an Sanchos Spielweise, auch die Nominierungen in der Nationalmannschaft wurden aufgrund der fehlenden Effektivität und der Klasse des englischen Kaders geringer. Obwohl Sancho zwar vor der WM teilweise ansprechende Leistungen zeigte, schaffte er es nicht auf den Zug für die Weltmeisterschaft in Katar aufzuspringen.