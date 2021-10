Borussia Dortmund : Schnappt sich der BVB den neuen Virgil van Dijk?

Den Ärger, den sich Borussia Dortmund wegen der Verpflichtung von Julian Rijkhoff einhandelte, hat sich voll ausgezahlt. Der Niederländer nimmt beim BVB eine hervorragende Entwicklung. Schon bald könnte der nächste junge Akteur aus dem Nachbarland in die schwarz-gelbe Nachwuchsakademie einrücken.

Der BVB muss sich angeblich den Transferkonkurrenten Bayer Leverkusen und Juventus Turin sowie den Eredivisie-Klubs Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven erwehren. Mekkaoui gilt in der niederländischen Szene als echter Geheimtipp. Noch wartet der 16-Jährige auf seinen ersten Auftritt im Profifußball.

In Omar Mekkaoui hat sich Borussia Dortmund offenbar das nächste niederländische Fußballjuwel ausgeguckt. Das geht zumindest aus einem Bericht der Regionalzeitung BN DeStem hervor. Die Konkurrenz im Wettstreit um den Shootingstar des Zweitligisten NAC Breda scheint aber enorm.

Mekkaoui wird im Nachbarland als der mögliche neue Virgil van Dijk gehandelt. Seit knapp über einem Jahr spielt er in Bredas Jugendabteilung und kommt für die niederländische U17-Auswahl auf vier Einsätze. Eine zeitnahe Luftveränderung ist aber wohl zunächst nicht geplant. Mekkaoui soll in Kürze seinen ersten Profivertrag unterzeichnen.

Der BVB hatte mit einem niederländischen Talent im Januar einen echten Glücksgriff gelandet. Der ebenfalls 16-jährige Julian Rijkhoff sorgt in Dortmund für Furore, rückte bereits in die U19 auf und steht momentan bei starken sechs Toren in neun Spielen.