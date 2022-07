Borussia Dortmund Jude Bellingham: Fußballlegende empfiehlt BVB-Ass Wechsel zum FC Liverpool

Borussia Dortmund hat mit Erling Haaland (21) gerade erst einen Hochkaräter abgegeben. In der nächsten Saison dürfte in Person von Jude Bellingham (19) der nächste Blockbuster-Transfer folgen. Der frühere Nationaltrainer Schottlands wüsste auch schon den idealen Abnehmer.

Alex McLeish (63) würde Bellingham als Brite natürlich sehr gerne in der Premier League sehen. Der frühere Abwehrspieler hat deshalb eine ganz klare Haltung in Bezug auf den BVB-Profi. "Jude hat seine Zeit im Ausland abgesessen", beteuert McLeish im Gespräch mit Football Insider. "Ich habe immer das Gefühl, dass man in diesem Alter für jemanden in der Premier League spielen möchte."

An Interessenten aus England dürfte es wahrlich nicht fehlen. Der FC Liverpool soll derzeit zu den heißesten Anwärtern auf eine Verpflichtung Bellinghams zählen. Zu genau diesem Verein würde McLeish dem Mittelfeldspieler aufgrund der jüngeren Vereinshistorie der Reds sogar raten.