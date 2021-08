Borussia Dortmund : Sebastian Kehl: BVB-Wunschspieler "wachsen nicht auf Bäumen"

Borussia Dortmund würde sich gerne mehr junge talentierte Spieler in den Kader holen, um den Altersdurchschnitt zu senken. Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl macht klar, dass diese Aufgabe für den BVB keine leichte ist.

In seiner aktuellen Aufstellung kann Borussia Dortmund fraglos auf junge Spieler zurückgreifen, die über ein unglaubliches Potenzial verfügen. Erling Haaland (21), Donyell Malen (22), Giovanni Reyna (18) oder Jude Bellingham (18) gehören in jedem Fall dieser Rubrik an. Das Vakuum zu den gestandenen Profis ist allerdings groß.

"Ein Gerüst und Stabilität in der Mannschaft zu haben ist unabdingbar", betont Sebastian Kehl, Lizenzspielerleiter des BVB. "Denn individuelle Qualität ist wichtig, aber wenn man wirklich erfolgreich sein will, braucht man immer auch die richtigen Führungsspieler und Typen mit absoluter Gewinnermentalität. Leider wachsen diese Profis nicht auf Bäumen."

Der Nachfolger von Sportdirektor Michael Zorc, der ab dem kommenden Jahr in dieses Amt treten wird, ist sich darüber im Klaren, dass der BVB nach momentanem Stand auf zu wenig junge Talente zurückgreifen kann, die über Führungspotenzial verfügen. Gezwungenermaßen verfolgt Kehl einen anderen Ansatz.