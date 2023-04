Sebastian Kehl: Das macht Julian Brandt für den BVB so wichtig

"Er hat in diesem Jahr eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen", schwärmt Kehl im Feiertagsmagazin des BVB. "Er ist deutlich stabiler geworden, er ist mit und gegen den Ball noch mal wertvoller geworden – auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung, weil er Führungsanspruch anstellt, hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht."

Kehl goutiert das: "Er hat sich wirklich noch mal Gedanken gemacht, nachdem in einigen Situationen er und auch der Klub nicht ganz so zufrieden waren, weil er ein riesiges Potenzial mitbringt." Brandt kommt in der laufenden Saison auf neun Tore und fünf Vorlagen in allen Wettbewerben.

"Es freut uns, dass jemand, der sich sehr stark mit dem BVB identifiziert, überzeugt werden konnte, den Weg weiter mit uns zu gehen", so Kehl über Brandts Verlängerung. "Das ist ein wichtiger erster Schritt gewesen für uns, um Dinge in der Kaderplanung zu antizipieren."