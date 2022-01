Borussia Dortmund : "Wichtiger Faktor": Manuel Akanji soll BVB-Vertrag verlängern

Titelverteidiger Borussia Dortmund schied gestern verdient bei Zweitligist St. Pauli aus dem DFB-Pokal aus. Um im nächsten Jahr wieder in Berlin zu feiern, sollen die aktuellen Leistungsträger gehalten werden. In der Defensive ist das Hauptaugenmerk dabei auf Manuel Akanji gerichtet.

Der Innenverteidiger ist im Zentrum neben dem etwas in die Jahre gekommenen Mats Hummels die große Stütze in der Hintermannschaft des BVB, auch wenn er in der Rückrunde nach seiner Knie-OP im Dezember noch etwas Zeit benötigt, um an seine gewohnt starken Leistungen anzuknüpfen.

Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzabteilung bei den Dortmundern, unterstreich im Interview mit der Sport Bild die große Bedeutung Akanjis: "Manuel ist ein absoluter Führungsspieler, der alle Spiele für uns gemacht hat, wenn er fit war. Er ist ein ganz wichtiger Faktor bei uns in der Defensive und hat sich sehr gut entwickelt."