Sebastian Kehl sagt FC Bayern den Kampf an: "BVB will Deutscher Meister werden!"

Der BVB verpasste es am Wochenende – auch aufgrund der eigenen Unzulänglichkeiten – wieder die Tabellenführung vom FC Bayern zu übernehmen. Für Sebastian Kehl ist im Kampf um die Meisterschaft noch nichts entschieden. Titelansage an den Dauerrivalen.

Bei Borussia Dortmund ist in dieser Saison bisher kein Verantwortlicher mit einem Anspruch auf den Titel in der Bundesliga nach vorne geprescht. Im sich abzeichnenden Zielsprint ist es nun der Sportdirektor, der mit einer Ansage an den FC Bayern aufwartet.

"Wir wollen Deutscher Meister werden!", sagt Sebastian Kehl im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten. "Es sind nur zwei Punkte Rückstand auf Bayern München. Wir haben noch sechs Spiele vor uns, vier davon im Signal Iduna Park. Wir sind das heimstärkste Team der Liga und jederzeit in der Lage, eine Serie zu starten."

Um diese Mission zu verwirklichen, gilt es den krassen Rückschlag vom vergangenen Wochenende schnellstmöglich zu verarbeiten, als beim Abstiegskandidaten Stuttgart in letzter Minute der 3:3-Ausgleich fiel und der BVB viel zu leichtfertig eine 2:0-Führung aus der Hand gab.