So viel bekämen die BVB-Stars für die Meisterschaft

"Heute ist die Enttäuschung groß", sagte Marius Wolf nach dem Ausscheiden gegen den FC Chelsea aus dem Achtelfinale der Champions League, "ab morgen ist volle Konzentration auf Schalke. Da wollen wir wieder einen Sieg landen."

An diesem Samstag (18.30 Uhr) steht das Pott-Derby auf Schalke an, Borussia Dortmund gewann zum Start ins neue Jahr alle acht Bundesliga-Spiele, mehr waren es bisher noch nie. Sollte der BVB das Lokalduell an diesem Wochenende gewinnen, stünde ein neuer Vereinsrekord zu Buche.

Die aktuelle Erfolgsserie in der Bundesliga könnte der Grundstein für den erstmaligen Gewinn der Meisterschaft seit der Saison 2011/12 sein. Für diesen gäbe es nach Informationen der Sport Bild eine Extraprämie in Höhe von sechs Millionen Euro.