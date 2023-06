BVB muss für Conor Gallagher Rekordsumme hinblättern

Doch nicht nur das: Es wäre auch mehr als die Hälfte der 103 Millionen Euro, die Real Madrid für Jude Bellingham zahlt. In den vergangenen Tagen hieß es, dass der BVB sowieso nur plant, zwei Drittel der Ablöse für den britischen Shootingstar in neues Personal zu investieren.

BVB-Wechsel von Conor Gallagher unwahrscheinlich

In Bellingham, Mahmoud Dahoud und Raphael Guerreiro haben den BVB gleich drei Mittelfeldspieler verlassen, so dass in der Zentrale dringend nachgebessert werden muss. Gallagher, an dem auch Newcastle United interessiert ist, sucht nach regelmäßiger Spielzeit.

Für den BVB ist eine solch hohe Investition in einen einzigen Spieler allerdings keine Möglichkeit, die man ernsthaft in Betracht zieht. Fortgeschritten soll derweil der Austausch wegen des Transfers von Edson Alvarez sein, auch Felix Nmecha gilt als konkrete Alternative.

