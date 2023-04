So viel müsste der BVB für Conor Gallagher und Crysencio Summerville zahlen

Der BVB macht sich Gedanken, wie der Kader in der nächsten Saison aussehen könnte. Mit Conor Gallagher und Crysencio Summerville sollen sich die Dortmunder Strategen zumindest grundsätzlich beschäftigen. Jetzt ist rausgekommen, was das Duo in etwa kosten würde.

Ernsthafte Bemühungen, so heißt es, haben die Dortmunder noch keine unternommen. Gallagher war zuletzt als möglicher Nachfolger für Jude Bellingham ins Spiel gebracht worden, der den BVB nach aktuellem Stand in diesem Sommer für eine dreistellige Millionensumme verlassen wird.

In der englischen Presse wurden in den vergangenen Wochen zuhauf Spieler aus der Premier League mit einer potenziellen Veränderung zu Borussia Dortmund verbunden. Die mitunter gehandelten Conor Gallagher und Crysencio Summerville kämen nicht gerade günstig.

Die für Summerville zu zahlende Ablöse ist in einer ähnlichen Region angesiedelt. Das Portal Football Insider schreibt, dass Leeds United zwischen 30 und 35 Millionen Euro aufrufen würde, sollte einer der interessierten Vereine in den kommenden Wochen ernst machen.

Gute Chancen auf einen Preisnachlass bestehen wohl, sollte Leeds den Klassenerhalt in der Premier League verpassen. Summerville gelang in dieser Saison der Durchbruch bei den Whites. Der 21-Jährige gilt als einer der interessantesten Spieler, die mit der niederländischen Auswahl an der diesjährigen Europameisterschaft in Rumänien und Georgien teilnehmen werden.

Verwendete Quellen

Sky/Football Insider