Borussia Dortmund : Mikel Merino rechnet mit seiner Zeit beim BVB ab

Sollten beide Teams ihre Aufgaben in der Zwischenrunde der Europa League meistern, könnte es im Achtelfinale zum Duell zwischen Real Sociedad und Borussia Dortmund kommen. Für Mikel Merino eine interessante Partie, da er mit den Schwarz-Gelben keine guten Erinnerungen verbindet.

2016 wechselte der Spanier für 3,75 Millionen Euro von Osasuna zum BVB. Dort kam er in neun Spielen auf nur 311 Einsatzminuten. Merino führt dies nicht auf sein Talent zurück. "Manchmal wird nicht auf deine Fähigkeiten geschaut", beklagt er gegenüber der Sport Bild. In Dortmund stand er demnach von Anfang an im Abseits, weshalb er dementsprechende Leistungen zeigte.

"Mein jetziger Trainer Imanol Alguacil dagegen ließ mich sofort spielen, gibt mir wie dem gesamten Team Zuneigung und Vertrauen", schwärmt Merino von seinem Coach bei Real Sociedad. "Mit seiner väterlichen Art hat er maximalen Einfluss auf meine Entwicklung." In San Sebastian, wo Merino seit 2018 aufläuft, blühte er förmlich auf und hat großen Anteil daran, dass sein Team in dieser Saison erneut um die internationalen Plätze in La Liga spielt.