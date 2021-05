Borussia Dortmund : Sommerwechsel: BVB-Star Jadon Sancho drängt auf schnelle Einigung

Mit zwei Toren und einer Vorlage stellte Jadon Sancho beim DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig einmal mehr seine herausragenden Fähigkeiten zur Schau. Auch in diesem Sommer ist ein Abgang von Borussia Dortmund im Gespräch. Und Sancho will in dieser Angelegenheit offenbar nicht denselben Fehler wie im Sommer vorigen Jahres begehen.