Spektakuläres BVB-Gerücht: Salih Özcan mit Fenerbahce über Wechsel einig

Fenerbahce liefert auf dem Transfermarkt in diesem Sommer herausragend ab. Dem Istanbuler Klub könnte nun ein ziemlich überraschender Deal gelingen, mit dem so niemand gerechnet hat: BVB-Spieler Salih Özcan soll bereits seine Zusage erteilt haben.

In der aus heiterem Himmel kommenden Meldung heißt es außerdem, dass Fenerbahce ein sechs Millionen Euro schweres Angebot an den BVB übermittelt hat. Die Seriosität dieser abenteuerlichen Meldung ist schwer einzuschätzen, die Informationen aber wohl mit höchster Vorsicht zu genießen.

Dafür gibt es spektakuläre Neuigkeiten zu Özcan. Laut dem türkischen As Marca ist sich der 25-Jährige mit Fenerbahce über eine vierjährige Zusammenarbeit einig und soll bereits seine Zusage für einen Wechsel gegeben haben.

Salih Özcan ist noch bis 2026 an den BVB gebunden - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

BVB plant fest mit Salih Özcan und Emre Can

In letzter Zeit hieß es stets, dass Özcan und Emre Can für die kommende Saison fest eingeplant sind und Trainer Edin Terzic auf beide große Stücke hält. Özcan und Can sollen im Tandem dazu beitragen, den schweren Verlust von Jude Bellingham zu kompensieren, der für über 100 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte.

Auch deshalb gab es bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Özcan den BVB nach nur einem Jahr wieder verlassen wird. Der elffache türkische Nationalspieler kam in seiner Dortmunder Debütsaison auf 36 Pflichtspiele, in 27 Fällen erhielt er ein Mandat in der Startelf.

Salih Özcan über Wechsel: "BVB der Topfavorit"

Der BVB überwies für Özcan vor einem Jahr fünf Millionen Euro an den 1. FC Köln und stattete den Mittelfeldspieler mit einem Vertrag bis 2026 aus. Er schwärmte damals von seiner Veränderung nach Dortmund: "Ich habe meinem Berater von Anfang an gesagt, dass der BVB der Topfavorit ist für mich. Die Gespräche liefen gut. Dann war das schnell klar."

Verwendete Quellen

As Marca