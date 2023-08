Star-Allüren bei Jude Bellingham? Probleme mit BVB-Kollegen enthüllt

Der Geltungsdrang des Briten ist den Bossen der Schwarz-Gelben übrigens nicht verborgen geblieben, dafür waren die Beschwerden aus der BVB-Kabine zu zahlreich. Damit der 100-Millionen-Euro-Deal nicht gefährdet wird, hielten die Verantwortlichen aber die Füße still und verzichteten auf Sanktionen.

Wie die Sport Bild nun enthüllt, fiel Bellingham beim BVB zunehmend durch Star-Allüren auf. So ließ er sich erst vom eigenen Anhang abfeiern, wenn der Rest des Teams seine Ehrenrunde bereits absolviert hatte. Auf diesem Weg musste er den Beifall mit keinem seiner Kollegen teilen.

Bis zu seinem Abschied in diesem Sommer kickte Bellingham drei Jahre lang für Borussia Dortmund. In dieser Zeit avancierte der Engländer zu einem der Superstars der Bundesliga – und das war ihm offenbar durchaus bewusst.

Jude Bellingham: Sky-Experte äußerte sich positiv zum BVB-Abgang

Dietmar Hamann (49) hatte Bellingham anscheinend längst durchschaut und zeigte sich fast schon erleichtert über den Verkauf des Mittelfeldspielers.

"Ich glaube, dass der Bellingham-Abgang zu verkraften ist. Er hat natürlich herausragende Fähigkeiten. Nur: Er hat gemacht, was er wollte. So gut und talentiert er ist, viele Spieler werden nicht unfroh sein, dass er weg ist", behauptete der TV-Experte bei Sky.

Damit endete die Kritik an Bellingham allerdings noch nicht. "Er war an unglaublich vielen Gegentoren schuld, wurde aber immer geschützt und hatte einen Freifahrtschein. Er konnte machen, was er wollte", legte Hamann gegen den Real-Profi nach.

