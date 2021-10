Borussia Dortmund : Steigt Erling Haaland zum BVB-Topverdiener auf? Real Madrid mit guten Chancen

Ob Erling Haaland auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund spielen wird, lässt sich nicht seriös bewerten. Sicher ist jedenfalls, dass der BVB alle Register ziehen wird, um seinen Superstar zu halten. Dazu gehört auch in neue Gehaltssphären vorzudringen.

Zum Problem für den Bundesliga-Topklub wird allerdings die sich wohl in Haalands Vertrag befindliche Ausstiegsklausel, die den BVB im kommenden Sommer handlungsunfähig macht und dem Vernehmen nach zwischen 75 und 90 Millionen Euro liegt. Wer schnappt also in rund einem Dreivierteljahr zu?

Real Madrid der Favorit im Poker um BVB-Star Erling Haaland?

Das Sportboulevardblatt führt Real Madrid als wahrscheinlichsten Transfergewinner auf. Die Blancos waren in diesem Jahr angeblich bereit dazu, eine dreistellige Millionensumme in Kylian Mbappe zu investieren, der nach dieser Saison ablösefrei zur Verfügung steht und einen Wechsel an die Concha Espina anstrebt.

Das Geld, das Real in diesem Sommer gespart hat, könnte stattdessen in Haaland investiert werden. Der BVB setzt im Poker um die Naturgewalt unter anderem auf die Zuneigung der Fans. "Erling will geliebt werden. Und die Leute in Dortmund lieben ihn", sagte Dortmunds Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl am Wochenende bei Sky90.