Borussia Dortmund : Streit für den Erfolg – Mats Hummels packt aus

Mats Hummels darf in seiner Vita so einige große Erfolge festhalten. Nach Empfinden des ehemaligen deutschen Nationalspielers braucht es für den Erfolgsfall auch mal eine heftige Auseinandersetzung.

Nicht viele wissen es im deutschen Fußball besser als Mats Hummels. Der 32-jährige BVB-Star ist in seiner Karriere bereits sechsmal Deutscher Meister geworden, holte zweimal den DFB-Pokal und krönte seine Laufbahn mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 2014.

"In unseren erfolgreichen Mannschaften 2011 und 2012 hier in der Dortmund, in der Rückrunde 2018/2019, als wir unter Niko Kovac mit dem FC Bayern noch das Double geholt haben, bei der WM 2014: Das waren nicht 23 Freunde, auf gar keinen Fall", klärt Hummels bei SPOX und DAZN über das perfekte Mannschaftsgebilde auf.