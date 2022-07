Borussia Dortmund Thorgan Hazard: Bringt ihn der Haller-Ausfall zurück ins Spiel?

Am Montag erhielt Sebastien Haller (28) die Schockdiagnose Hodenkrebs. Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund hoffen bei ihrem Stürmer auf eine schnelle und vollständige Genesung. Zudem müssen sie im Angriff umdisponieren. Die Chance für einen abgeschriebenen Verkaufskandidaten?

Der alte und neue Coach, Edin Terzic, hat zwar einen Narren an Youssoufa Moukoko (17) gefressen, verfügt im Sturmzentrum aber über zu wenige Alternativen. Bezeichnenderweise reiste Nachwuchstalent Bradley Fink nach Hallers Diagnose ins Trainingslager nach Bad Ragaz nach.

Thorgan Hazard (29) blieb in den drei Jahren beim BVB bislang hinter den Erwartungen zurück. Aus diesem Grund sollte er in dieser Transferperiode eigentlich verkauft werden. Nach Informationen des kicker liegt für den Belgier jedoch überhaupt kein Angebot vor. Da Haller auf unbestimmte Zeit fehlen wird, könnte Hazard noch einmal von der Verkaufsliste gesprungen sein.

Thorgan Hazard durfte hingegen schon punktuell im Sturmzentrum agieren, als der abgewanderte Erling Haaland (21) zwischenzeitlich ausfiel. Der Rechtsfuß, der bis 2024 an die Borussia gebunden ist, könnte in der kommenden Spielzeit also erneut als günstiger Backup herhalten.