Thorgan Hazard kann auf BVB-Zukunft hoffen

"Er wird im Sommer zurückkehren, dann werden wir die Situation neu bewerten", erklärt der BVB-Cheftrainer am Freitag im Pressegespräch zum anstehenden Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg.

Thorgan Hazard spielte in den vergangenen Wochen keine Rolle bei den Schwarzgelben, zuletzt fehlte er zweimal im Kader. In den kommenden Monaten will der 29-Jährige Spielpraxis in der Eredivisie sammeln, PSV Eindhoven sichert sich bis zum Saisonende seine Dienste.

Eine Kaufoption vereinbarten die Niederländer und Dortmund dem Vernehmen nach nicht. Hazards Anschlussvertrag an der Adi-Preißler-Allee ist noch bis 2024 gültig. Edin Terzic bewertet die Leihe für Hazard als "guten Transfer."