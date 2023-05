Thorgan Hazard kündigt BVB-Gespräche an

Im Winter wurde Thorgan Hazard von Borussia Dortmund an PSV Eindhoven verliehen. Im Sommer könnte er wieder in die Bundesliga zurückkehren.

Viele Jahre war Thorgan Hazard in der Bundesliga beheimatet. Zuerst bei Borussia Mönchengladbach, im Sommer 2019 ging es dann zum Borussen-Rivalen nach Dortmund. Weil er dort in der Hinrunde nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen ist, wurde Hazard in die Niederlande zum PSV Eindhoven verliehen. In der Eredivisie hat der 30-jährige Außenbahnspieler bislang acht Einsätze zu Buche stehen, davon stand er nur einmal in der Startelf.

"Mit PSV und Dortmund habe ich noch nicht gesprochen"

Eindhoven wird die Saison als Vizemeister beenden. PSV liegt zwei Spieltage vor Schluss acht Zähler hinter dem diesjährigen Meister Feyenoord Rotterdam und hat sieben Punkte Vorsprung auf den AZ Alkmaar.

Aber auch in Eindhoven konnte sich der Belgier nicht zum Stammspieler entwickeln. Der Konkurrenzkampf auf seiner Position mit Xavi Simons und Johan Bakayoko ist sehr groß und bei Trainer Ruud van Nistelrooy sind die beiden Youngsters in der Pole Position.