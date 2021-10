Borussia Dortmund : Topklub-Angebote: Marco Reus dachte über BVB-Abgang nach

Marco Reus ist bei Borussia Dortmund groß geworden und kleidet sich seit 2012 wieder in den schwarz-gelben Farben. In der Vergangenheit sind einige Topklubs an den BVB-Kapitän herangetreten. Über einen Abgang hat er sich aber nur kurzzeitig Gedanken gemacht.