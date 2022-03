Borussia Dortmund : Topverdiener ade: Quartett um Axel Witsel soll BVB verlassen

Borussia Dortmund steht im Sommer vor dem gefühlt zehnten Umbruch in Folge. Das Verfehlen der sportlichen Ziele und die wirtschaftlichen Einbußen im Zuge der Corona-Pandemie zwingen die Verantwortlichen dazu, Spieler mit hohen Gehältern abzugeben.

Wie Sport Bild berichtet, liegt der Fokus beim BVB insbesondere auf vier Profis. Zu denen gehören neben Axel Witsel auch Roman Bürki, Emre Can und Nico Schulz. Bei Witsel, der sieben Millionen Euro pro Saison einstreicht, müssen sich die Westfalen nur in Geduld üben, da der Kontrakt des Belgiers im Sommer ohnehin ausläuft.

Emre Can ist mit seinem Jahressalär von acht Millionen Euro der Spitzenverdiener des Quartetts. Der Nationalspieler zeigt von den Kandidaten außerdem die ansprechendsten Leistungen. Leider fehlt der Aggressive Leader zu häufig verletzt. Aufgrund seiner muskulären Probleme verpasste Can alleine in dieser Saison 15 Pflichtspiele. Weitere Ausfälle sind zu befürchten.

Schulz & Bürki: Bleibt der Klub auf den Verträgen sitzen?

Nico Schulz und Roman Bürki verdienen in Dortmund geschätzt sechs Millionen Euro pro Jahr. Immer noch, möchte man meinen. Die Schwarz-Gelben versuchten, die beiden Spieler in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren an andere Vereine abzugeben. Das Interesse war allerdings nur mäßig vorhanden.

