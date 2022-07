Borussia Dortmund "Total fleißig": Edin Terzic lobt BVB-Pechvogel Gio Reyna

Borussia Dortmund musste sich in der vergangenen Saison beim Toreschießen vor allem auf Erling Haaland und Marco Reus verlassen. In der Spielzeit 2022/2023 will auch Giovanni Reyna wieder vermehrt der Offensive der Schwarzgelben glänzen. Trainer Edin Terzic lobt den Pechvogel.