Trotz Brighton-Einigung: Mohammed Kudus wartet sehnsüchtig auf BVB-Angebot

Mohammed Kudus steht angeblich kurz vor dem Wechsel zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Ein Abschluss ist aber noch nicht verzeichnet worden. Weil der WM-Star von einem Wechsel zum BVB träumt?

Mohammed Kudus scheint das in der Vergangenheit einmal kolportierte Interesse von Borussia Dortmund nicht loszulassen. Nach Informationen des Portals SportsworldGhana.com wartet der 23-Jährige gemeinsam mit seinem Management sehnsüchtig darauf, ein Angebot vom BVB zu erhalten.

BVB gar keine Chance? Brighton bei Mohammed Kudus einig

Das ist ein durchaus überraschendes Gerücht, das sich da auftut. Immerhin war erst vor wenigen Tagen zu lesen, dass sich Brighton & Hove Albion und Kudus' Klub Ajax Amsterdam auf eine Ablösezahlung von 40 Millionen Euro für einen Transfer geeinigt haben.

Eine Einigung auf Klubebene, das ist klar, ist nicht gleichzuschalten mit einem vollzogenen Wechsel. Hat Kudus dem Deal noch nicht eingewilligt, was tatsächlich so scheint, könnte der Wunsch nach einer Karriere beim BVB Brighton durchaus noch Probleme bereiten.

Felix Nmecha und Marcel Sabitzer beim BVB neu dabei

Der Nationalspieler und WM-Teilnehmer aus Ghana steht in diesem Sommer auf dem Transfermarkt im Fokus. Kudus, auf der Acht sowie der Zehn vorzufinden, dürfte in den kommenden Wochen der nächste Ajax-Exportschläger werden. Vielleicht doch noch zum BVB? Dortmund holte für sein Mittelfeld inzwischen Felix Nmecha und Marcel Sabitzer an Bord.

